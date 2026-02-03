Ayuntamiento de Nogales limpia más de 20 toneladas de basura en la colonia Manantial

A través del programa “Sabarriendo”, el Gobierno de Nogales realizó trabajos integrales de limpieza y descacharre como parte de la estrategia para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos

03/02/2026
Nogales