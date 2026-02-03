Ayuntamiento de Nogales limpia más de 20 toneladas de basura en la colonia Manantial

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través del programa “Sabarriendo”, realizó una jornada integral de limpieza en la colonia Manantial, donde se logró la recolección de más de 20 toneladas de basura y descacharre.
Las labores, coordinadas por Imagen Urbana, se concentraron en la limpieza de calles y espacios públicos, incluyendo un derecho de vía que presentaba una importante acumulación de residuos y que es utilizado por vecinos como área verde. Estas acciones atendieron solicitudes ciudadanas y forman parte de la estrategia municipal para recuperar entornos urbanos y mejorar la calidad de vida de las familias.
Nos encontramos nuevamente en la colonia Manantial atendiendo la limpieza de un derecho de vía que se utiliza como área verde. Existían peticiones tanto de regidores como de la ciudadanía, y como siempre, respondimos con la limpieza de esta zona y de las calles del sector. Además, se contempla un nuevo presupuesto y un nuevo programa para rehabilitar áreas como esta, con la instalación de juegos infantiles y la consolidación de un espacio verde adecuado, el cual quedará presupuestado para este año, informó Ramón Zambrano Hernández, director de Imagen Urbana.
Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse y colaborar con estos programas, así como a respetar el trabajo del personal de Imagen Urbana, ya que estas acciones representan un beneficio común para toda la comunidad.