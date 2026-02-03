Banco de Alimentos de Nogales inicia distribución de apoyo alimentario a 1,250 familias

Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria en la frontera, el Banco de Alimentos de Nogales I.A.P. (BAMX), bajo la dirección de Yomara Jacquez Pérez, inició a su cronograma de distribución de apoyos correspondiente al mes de febrero de 2026.
Esta labor titánica, impulsada por una inquebrantable voluntad de servicio, beneficia directamente a un padrón de 1,250 familias en situación vulnerable, quienes dependen de este apoyo para garantizar una nutrición adecuada en sus hogares.
Presentaron un calendario estratégico para la comunidad, tras el día inhábil del lunes 2, las brigadas del BAMX reactivaron operaciones este martes 3 de febrero en sectores como Rosarito y Colinas del Sol, con una logística que abarca un extenso recorrido por colonias clave y comunidades rurales durante todo el mes.
Incluyen zona urbana en las colonias Solidaridad, Benito Juárez, Flores Magón, Colosio y La Mesa, entre otras, así como comunidades y regiones como Cíbuta, Mascareñas, San Lázaro, Santa Cruz y Magdalena.
En la atención a rezagos, se han habilitado días específicos para faltantes de despensa los viernes 06, 13 y 20 de febrero, siendo este último la fecha límite para recoger el apoyo, por lo que es necesario estar atentos a la comunicación.
En el llamado a los beneficiarios desde la dirección del Banco de Alimentos extiende mensaje a su comunidad de beneficiarios para las entregas del mes de febrero, por lo que solicitar ubicar día y hora de entrega en su zona correspondiente.
Es vital recordar que la entrega se realiza una vez al mes, para aquellos que tengan dudas o necesiten recuperar su despensa, la próxima fecha de atención a faltantes es este viernes 06 de febrero a las 9:00 horas.
Sobre contacto y atención para las familias que requieran más información sobre su estatus o la logística, el BAMX pone a disposición la línea telefónica 631-319-1889 y se recomienda marcar preferentemente los días martes a partir de las 8:00 horas para recibir una atención personalizada.