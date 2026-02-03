Convocan scouts de Nogales a reencuentro por 30 aniversario del Grupo 11 Ardillas

Una invitación abierta a la comunidad scout en Nogales, Sonora, y sus alrededores, realizó Mario Vázquez jefe del grupo 11 Ardillas en esta frontera, por motivo del 30 aniversario de esta agrupación y el centenario de las actividades de las tropas en México.
El líder de los exploradores indicó el inicio de los scouts en la frontera comenzaron desde 1996, por lo que este 21 de febrero en buscan tener una reunión con todos aquellos que han pertenecido a este estilo de vida en estas tres décadas, sus familias y las nuevas generaciones de los más de 60 miembros actuales.
Entonces para el día del 21 de febrero, que es la fecha en la que iniciamos nosotros aquí en Nogales, tenemos una cena de gala en el salón La Quinta Hidalgo que estamos invitando a todos los miembros que actualmente están en el grupo, a los sesenta y tantos que estamos y a todos los que han pasado por estos 30 años de historia que tenemos aquí en Nogales que pues andan desperdigados, están cumpliendo otras responsabilidades, ya son adultos funcionales, trabajando, profesionales, entonces queremos reunirlos a todos para tener un momento de convivencia, manifestó.
Expresó uno de los objetivos es ver en tiempo real y de manera histórica el desarrollo de los que en su momento jóvenes formaron parte de los scouts, ya que indicó los valores que se transmiten durante todas estas actividades forman parte angular de las actividades diarias, con el lema de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron y poder compartir experiencias de sus miembros anteriores, así como contemporáneos.
Nuestro objetivo es formar buenos ciudadanos en todo lo que eso conlleva. ¿Cómo nos apoyamos nosotros? Pues mediante actividades de vida al aire libre. Les enseñamos a acampar, a hacer fogatas, orientación, nudos y todo eso con el objetivo de que ellos tengan recursos para desarrollar su pensamiento crítico y su creatividad para que cuando se enfrenten a una situación adversa puedan pensar, como decimos ahora, fuera de la caja y llegar a una solución que les aporte en su vida. También obviamente pues fomentamos muchos valores para que ellos cumplan con esa función de ser buenos ciudadanos, compartió.