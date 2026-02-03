Convocan scouts de Nogales a reencuentro por 30 aniversario del Grupo 11 Ardillas

...

La agrupación celebrará tres décadas de actividades en la frontera con una cena de gala el próximo 21 de febrero, a la que están invitados exintegrantes, familias y actuales miembros

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/02/2026 11:25 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 11:28 AM.