Detenidos en Nogales tras confrontación familiar por robo de monedero

Un residente de la colonia Los Tapiros fue detenido por la policía de Nogales, Sonora, luego de agredir a sus hermanos y otros familiares quienes lo confrontaron por haber robado el monedero de su madre.
El reporte policial detalla que a las 11:02 horas elementos preventivos acudieron a un domicilio de la colonia mencionada donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar los agentes observaron a varias personas que mantenían retenido a un sujeto agresivo, entrevistándose con quien dijo ser la hermana de esta persona, manifestando que momentos antes la había golpeado al igual que a su otro hermano y a su primo, a quienes intentó lesionar con un cuchillo.
Los agentes intentaron dialogar con el agresor de nombre Germán A. "N" de 26 años, quien se tornó aún más violento agrediéndolos por lo que fue necesario colocarle los candados de mano.
Los reportantes dieron a conocer que todo empezó minutos antes cuando uno de los familiares observó que el ahora detenido tenía en su posesión el monedero de su madre que días antes había extraviado, por lo que al reclamarle que le había robado el bolso a la madre de ambos éste comenzó a comportarse de manera violenta.
Los agentes trasladaron al señalado al Centro de Atención Temprana con detenidos donde quedo a disposición de un Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.