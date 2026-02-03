Detenidos en Nogales tras confrontación familiar por robo de monedero

El sujeto fue arrestado en la colonia Los Tapiros luego de atacar a sus hermanos y a un primo, además de intentar lesionarlos con un cuchillo, según el reporte policial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/02/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 05:01 PM.