Detienen a mujer por agredir a policías durante operativo en la colonia San Miguel

La joven, de 21 años, fue arrestada durante la madrugada luego de lanzar cerveza y golpear a un oficial cuando ingería bebidas alcohólicas en la vía pública; fue puesta a disposición del Ministerio Público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/02/2026 10:13 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 10:23 AM.