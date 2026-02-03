Detienen a mujer por agredir a policías durante operativo en la colonia San Miguel

Una mujer que ingería bebidas embriagantes en la vía pública en la colonia San Miguel fue detenida por la policía luego de agredir a los elementos a golpes y arrojarles cerveza en horas de la madrugada en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública se trata de quien fue identificada como Alejandra R. “N”, años de 21 años quien fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales.
El hecho se documentó alrededor de las 02:40 horas cuando elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle San Martín de la colonia San Miguel observaron a dos mujeres que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en la calle.
El ser abordadas por los agentes quienes les explicaron que estaban cometiendo una falta administrativa y que sería necesario presentarlas ante el Juez Cívico, una de ellas accedió y permitió que le fueran colocados los candados de mano.
Sin embargo, su acompañante en ese momento le arrojó una bebida alcohólica en contra de un oficial, comenzado a agredir de manera verbal a los oficiales, para posteriormente golpear a uno de ellos en el rostro, oponiéndose en todo momento al arresto, lanzando patadas para evitar ser detenida.
Se informó que en esos momentos que 5 masculinos salieron del domicilio exigiendo que soltaran a la mujer, por lo que al verse en desventaja numérica solicitaron apoyo mediante radiofrecuencia, logrando, momentos después la agresora pudo ser sometida.
En el lugar a ambas mujeres les fueron leídos sus derechos como personas detenidas, siendo puesta a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido.