Detienen a mujer por atacar con navaja a su pareja; reportan otro herido por arma blanca

Una mujer que agredía a su pareja con una navaja fue detenida por la policía municipal, en otro caso un hombre residente de la colonia Álamos reportó a las autoridades que fue herido con un cuchillo por un conocido a quien se negó a darle dinero.
El primer reporte se documentó alrededor de las 08:00 horas cuando elementos preventivos durante un recorrido de prevención por la calle Pierson en la colonia Fundo Legal observaron a la altura del callejón Hidalgo frente “Bar Jacarandas” en Nogales, Sonora, a una pareja discutiendo.
Al notar que la mujer tenía una navaja en sus manos con la cual agredía físicamente al sujeto, decidieron intervenir logrando asegurar el arma y detener a la de nombre Judy A. “N” de 35 años.
Mientras que el de nombre Osbet de 33 años fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar donde fue diagnosticado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
Por tal motivo la agresora quedo a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido.
Dicha autoridad siendo las 21:05 horas se trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca.
En el lugar el afectado de nombre Iván de 37 años, les manifestó que al encontrarse en su casa sobre la calle Jesús García en la colonia Álamos llegó una persona que conoce como “el Félix” quien le pidió dinero y al negarse a darle dinero comenzaron a discutir sacando el agresor un arma blanca con la que lo lesionó en el brazo izquierdo para luego huir del lugar.
Por sus propios medios se trasladó al Hospital donde fue valorado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.