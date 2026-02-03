Detienen a mujer por atacar con navaja a su pareja; reportan otro herido por arma blanca

Una mujer fue arrestada en la colonia Fundo Legal tras agredir a su pareja con una navaja, mientras que en un hecho distinto, un hombre resultó lesionado con cuchillo en la colonia Álamos luego de negarse a darle dinero a un conocido; ambos casos dejaron personas heridas sin riesgo para la vida

