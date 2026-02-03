Dos hombres resultan gravemente lesionados en hechos violentos distintos en Nogales

...

Las víctimas fueron atacadas durante la madrugada en las colonias Buenos Aires y Héroes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/02/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 04:49 PM.