Dos hombres resultan gravemente lesionados en hechos violentos distintos en Nogales

Dos personas fueron agredidas y lesionadas de gravedad por otros sujetos quienes los lesionaron durante las primeras horas del día siendo internado en el Hospital IMSS Bienestar en dos hechos diferentes registrados en esta frontera.
Los reportes de seguridad pública indican que a las 04:40 horas agentes preventivos se trasladaron al hospital donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca en Nogales, Sonora.
En el lugar el de nombre Gildardo de 44 años les manifestó que momentos antes al estar en la calle Elías de la colonia Buenos Aires donde estaban regalando pan, tuvo un problema con otro sujeto.
Dijo que al intentar retirarse dicha persona le metió el pie, haciéndolo caer al suelo donde lo lesionó con algún objeto punzo cortante en la espalda.
Por lo que al sentirse herido se trasladó por sus propios medios al hospital, donde fue valorado con herida punzo cortante en tórax posterior lado izquierdo con probable neumotórax en pulmón izquierdo, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Dijo que después de agredirlo se retiraron del lugar, por lo que por sus propios medios se dirigió al domicilio de una amiga en la calle 5 de febrero quien lo ayudó a trasladarlo al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo a vida.