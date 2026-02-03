Lleva diputada Azalia Guevara jornada de salud y servicios a la colonia La Mesa

Con el objetivo de atender las necesidades de los sectores más alejados de la mancha urbana, la diputada local del IV Distrito en el Congreso de Sonora, Azalia Guevara, llevó la quinta jornada de salud y servicios en la colonia La Mesa, al acercar trámites y atención médica gratuita a cientos de familias en Nogales, Sonora.
Como sede se tuvo a la escuela primaria “María de los Ángeles Quiñones Alejo”, donde más de 600 personas fueron atendidas con diversos servicios de manera integral, como parte de la ciudadanía que atendió la convocatoria y confianza al equipo de apoyo y respaldo a esta iniciativa.
Durante el evento, la legisladora destacó la importancia de estas acciones para mitigar las dificultades de movilidad que enfrentan los residentes de esta zona, al manifestarse muy contenta y agradecida con el gobernador Alfonso Durazo por las facilidades para traer a las diferentes secretarías, así como enfatizar la agilidad con la que se prestaron los servicios para evitar aglomeraciones.
Entre los beneficios más solicitados destacaron la atención de médico general, la entrega de lentes de lectura, y los servicios del Registro Civil, que incluyeron la impresión y corrección de actas de nacimiento de manera gratuita. Además, se ofreció asesoría jurídica, corte de cabello, vacunación de mascotas, entrega de árboles y donación de verdura fresca proveniente de Imuris.
Como parte de la atención prioritaria y gestión de necesidades, Azalia Guevara reconoció que La Mesa requiere atención focalizada debido a su lejanía y problemas con el transporte público. Al precisar que también tuvo la oportunidad de entregar medicamento en el centro comunitario porque hay mucha demanda y mucha gente no tiene ni para el traslado al centro de Nogales, explicó la diputada.
Adelantó que ya se encuentra en gestiones para una jornada de esterilización canina y felina en coordinación con el gobierno estatal o municipal, precisamente para atender las quejas vecinales sobre la sobrepoblación de mascotas en las calles del sector.