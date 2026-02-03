Lleva diputada Azalia Guevara jornada de salud y servicios a la colonia La Mesa

...

Más de 600 personas fueron atendidas con servicios médicos, trámites gratuitos y apoyos comunitarios, como parte de la quinta jornada impulsada por la legisladora del IV Distrito en Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/02/2026 11:19 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 11:22 AM.