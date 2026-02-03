Mujer resulta lesionada tras ataque de varios perros en la colonia Colosio

Una mujer residente de la colonia Colosio fue atacada por varios perros quienes lograron lesionarla en varias partes del cuerpo, negándose la propietaria del animal ha de hacerse cargo de los daños en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos oficiales fue a las 11:50 horas que se informó a las autoridades sobre dicho ataque suscitado en calle Privada Los Pápagos de la colonia señalada.
En el lugar la lesionada de nombre Margarita de 59 años les manifestó que momentos antes al caminar la calle su vecino abrió el portón de su domicilio saliendo corriendo su perro de color blanco con manchas de color café el cual la atacó directamente, mordiéndola en varias partes del cuerpo como piernas, brazos, abdomen y glúteos.
Detalló que durante el ataque se acercaron otros tres perros más que se encontraban en la calle, los cuales también comenzaron a agredirla, siendo auxiliada por el mismo vecino, quien le quitó los animales de encima.
Los agentes entablaron conversación con la propietaria del primer perro agresor, haciéndole saber las lesiones que provocó su mascota a la afectada, pero esta se negó a pagar por las curaciones y simplemente se metió a su casa para ya no atender a los oficiales.
La mujer lesionada fue llevada ante el médico de guardia quien la dictamino con lesiones, informando al Juzgado conciliatorio sobre los hechos.