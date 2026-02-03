Mujer resulta lesionada tras ataque de varios perros en la colonia Colosio

La víctima, de 59 años, fue mordida en distintas partes del cuerpo cuando un vecino abrió el portón de su domicilio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/02/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 04:54 PM.