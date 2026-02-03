Operativo conjunto detiene dos narcotraficantes armados en Nogales: 326 pastillas de M30

Agentes del Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Municipal, Estatal de Seguridad Pública, ejército mexicano y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron el arresto de dos sujetos armados en posesión de drogas en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los reportes oficiales los detenidos fueron identificados como José Ignacio “N” de 39 años y Kevin Axel “N”, de 30 años quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.
De acuerdo con el reporte policial fue durante el operativo coordinado que dichas autoridades localizaron sobre la avenida Ruiz Cortines a los señalados a bordo de un vehículo Kia Sorento año 2011, de color gris, sin placas para conducir, pero afiliado a Líder.
Tras ser alcanzados y retenidos los agentes localizaron entre el asiento del conductor y la consola que divide los asientos frontales un arma tipo pistola señalada con anterioridad; asimismo dentro de los portavasos de dicha consola una bolsa confeccionada en plástico transparente, conteniendo las 326 pastillas de color azul, con la leyenda “M30”.
Por tal motivo los tripulantes fueron detenidos en el acto y puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes.