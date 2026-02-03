Operativo conjunto detiene dos narcotraficantes armados en Nogales: 326 pastillas de M30

Elementos de los tres niveles de gobierno arrestaron a dos sujetos que viajaban en un vehículo sin placas, en el que se aseguró un arma y más de 300 pastillas con características de droga sintética

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/02/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 04:44 PM.