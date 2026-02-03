Reabren dos tiendas Waldo’s en Nogales; tres continúan clausuradas

Las sucursales ubicadas en Plaza Cumbres y en la colonia Álamos retomaron operaciones tras cumplir con las medidas de seguridad exigidas por Protección Civil del Estado, informó la autoridad municipal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/02/2026 11:07 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 11:12 AM.