Reabren dos tiendas Waldo’s en Nogales; tres continúan clausuradas

Dos de las cinco tiendas Waldo´s en Nogales, Sonora, han reabierto sus puertas al público mientras tres más continúan con sus trabajos a puertas cerradas.
Las tiendas abiertas es la ubicada en la plaza Cumbres y la ubicada sobre la avenida Jesús García en la colonia Álamos, lo anterior luego de cumplir con las condiciones de seguridad que les fueron impuestas por Protección Civil del Estado, mismas que fueron revisadas en días anteriores.
Este lunes 02 de enero del 2026 Julia Guadalupe Ochoa Zavala, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales, confirmó la reapertura de las dos tiendas las cuales aseguró fueron evaluadas por el personal de la Unidad Estatal.
Ochoa Zavala, detalló que el resto de las tiendas de la localidad no han abierto al público pues no han realizado las mejoras en los locales siendo dos tiendas que se encuentran en el Centro de la ciudad y la sucursal ubicada en el fraccionamiento San Carlos.
La funcionaria detalló que no cuentan con una fecha establecida o algún termino para que estas tiendas soliciten la remoción de los sellos de clausurado por lo que desconocen cuándo puedan abrir al público.
Desde el pasado 2 de noviembre de 2025 las tiendas Waldo´s de Sonora, fueron cerradas, tras el incendio en una sucursal del centro de Hermosillo donde una explosión e incendio dejó a 24 personas fallecidas. El cierre afectó a 68 sucursales en todo el estado y se mantuvo por más de un mes mientras se realizaban inspecciones de seguridad.
En su momento se informó que el pasado lunes 22 de diciembre 2025 las tiendas del estado de Sonora rompieron los sellos oficiales para entrar e iniciar con los trabajos de limpieza, recolección de perecederos y sobretodo en el reacondicionamiento de los inmuebles, con base a las recomendaciones de Protección Civil del Estado.