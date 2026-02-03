Recupera Bomberos de Nogales herramienta clave para rescates con apoyo ciudadano

Una sierra eléctrica de disco, sustraída durante la atención de un incendio en la colonia Colosio, fue recuperada gracias a la colaboración de la comunidad y a la intervención de Seguridad Pública

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/02/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 12:01 PM.