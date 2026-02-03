Recupera Bomberos de Nogales herramienta clave para rescates con apoyo ciudadano

El apoyo de toda la comunidad y la mirada atenta de los elementos de Seguridad Pública, permitieron que el cuerpo de Bomberos de Nogales, Gustavo L. Manríquez, recuperara una sierra de disco eléctrica, vital en su trabajo de salvamento en beneficio de todos los nogalenses, esto de acuerdo con el comandante de los combate llamas, Cesar Vélez.
Según el relato de Vélez, el pasado sábado mientras el personal de la institución combatía un siniestro en la colonia Colosio, notaron que este equipo no se encontraba en su compartimento designado, por lo que, en ese momento con el apoyo de medios de comunicación y redes sociales ciudadanas, se lanzó un comunicado sobre la descripción de esta herramienta, la cual se sospechaba había sido sustraída del vehículo de respuesta.
Los muchachos estaban trabajando para sofocar y al estar cambiando de cilindros de aire para poder ingresar al incendio, una de las gavetas queda abierta porque están metiendo cilindros vacíos y están sacando cilindros llenos para el cambio. Desgraciadamente se encontraba abierta esta gaveta y alguna persona sustrajo la herramienta esta de la misma, comentó el Comandante.
Esas sierras a nosotros nos ayudan a hacer ventilaciones cuando los incendios están a todo lo que da, por decirlo de alguna manera, en un domicilio. Hacemos una ventilación, por ejemplo, en el techo para sacar todo lo que son los gases calientes y si, por decir, la lumbre se encuentra solo en un cuarto, por decirte de alguna manera, explicarte rapidito, no se propague con esa ventilación, no se propaga a las demás partes del domicilio que únicamente se confine en esa área. Nos sirve para tumbar, por ejemplo, alguna reja, para poder hacer algún rescate a una persona por una ventana, para tumbar candados, para abrir una puerta de un domicilio, precisó.
Es equipo costoso, la verdad, y primeramente agradecidos con la ciudadanía que nos sigue apoyando en todo momento, y el equipo pues obviamente es de ellos, nosotros lo utilizamos, pero el equipo es de la ciudadanía, entonces si nosotros no llegamos a contar con un equipo, pues vamos a ir haciendo nuestro trabajo, pero vamos a tardar a lo mejor un poquito más, y todo este equipo pues más novedoso, más práctico, nos ha ayudado a poder hacer las cosas mejor y por el bien de ellos, comentó.
Entonces, primeramente, agradecerle también a la ciudadanía que se asumió y reposteó en redes sociales el equipo y que se puso al pendiente y la llamada de los elementos de seguridad pública que nos ayudaron obviamente a recuperar este equipo y que nos avisaron que ya lo tienen en su poder para poder pasar por él y regresarlo a nuestra unidad, declaró.