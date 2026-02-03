Registro Civil acerca trámites gratuitos a vecinos de La Mesa en jornada comunitaria

Durante la actividad impulsada por la diputada Azalia Guevara, se ofrecieron correcciones y expedición de actas de nacimiento sin costo, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad en zonas alejadas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/02/2026 11:51 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 11:55 AM.