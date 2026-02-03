Registro Civil acerca trámites gratuitos a vecinos de La Mesa en jornada comunitaria

Con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad y apoyar la economía familiar en los sectores más apartados de la ciudad, la Oficialía del Registro Civil de Nogales, Sonora participó en la reciente jornada comunitaria impulsada por la diputada local Azalia Guevara en el sector La Mesa, donde ofrecieron trámites esenciales de manera gratuita y asesoría legal directa.
Ana Judith Ortega Ruiz, Oficial del Registro Civil en esta frontera, destacó la importancia de sacar los servicios de las oficinas gubernamentales para llevarlos hasta donde la ciudadanía más lo necesita, especialmente en colonias donde la distancia y el transporte complican el traslado al centro de la ciudad.
Con la premisa de ser un puente directo para correcciones administrativas, durante el evento, la funcionaria explicó que uno de los servicios más solicitados fue la corrección de actas de nacimiento, al detallar que, en estas jornadas, el Registro Civil funge como un “puente eficaz” entre el usuario y el departamento legal en Hermosillo.
Recabamos los medios de prueba y los documentos básicos para llevarlos a la capital, al ser una jornada encabezada por la diputada Azalia Guevara, el departamento se encarga de acelerar el trámite para que la resolución no sea tan lenta y el ciudadano tenga certeza jurídica más rápido, puntualizó la oficial.
Tenemos la facilidad y la autorización por parte de nuestra Dirección General de ofrecer este trámite gratuito, es importante que las personas aprovechen, no solo por el ahorro económico, sino por la oportunidad de regularizar su documentación en un mismo lugar donde también reciben salud y otros servicios, señaló Ortega Ruiz.