Registro Civil Nogales implementa sistema de citas para CURP biométrica

Ante la creciente afluencia de ciudadanos en las oficinas del Registro Civil de Nogales, Sonora en busca de tramitar la nueva CURP Biométrica, la Oficial del Registro Civil, Ana Judith Ortega Ruiz, aclaró que este documento no es obligatorio por el momento y anunció la implementación de un sistema de citas para ordenar la atención.
Ortega Ruiz explicó que se trata de un plan piloto impulsado por el Registro Nacional de Población (RENAPO) en coordinación con la Dirección General de Registro Civil en Sonora. Este programa, iniciado en septiembre, cuenta con módulos en ciudades clave como Ciudad Obregón, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales.
Para mitigar las largas filas y el caos generado por estos rumores, la dependencia, en coordinación con la dirección estatal, activó un esquema de atención exclusivamente por citas.
Debido a la alta demanda, la agenda de febrero ya se encuentra llena y actualmente se asignan espacios para la primera semana de marzo, por lo que deberán agendar personalmente en horarios de las 8:00 a 12:00 horas, y llevar como requisitos copia certificada de la CURP, INE original para escaneo y correo electrónico válido.
La CURP Biométrica tiene como objetivo reforzar la seguridad de la identidad ciudadana mediante la recolección de datos de filiación, el proceso incluye la lectura del iris, toma de huellas dactilares, firma electrónica, fotografía y el escaneo de la identificación oficial.
Ortega Ruiz reiteró el llamado a la calma: “no es de origen obligatorio para todos, pero como me dijo una usuaria, no queremos que nos agarren las prisas”, de ahí la recomendación oficial es acudir a solicitar su cita con tiempo y evitar caer en desinformación sobre la urgencia del trámite.