Registro Civil Nogales implementa sistema de citas para CURP biométrica

...

La Oficial del Registro Civil aclaró que el trámite forma parte de un plan piloto y llamó a la ciudadanía a no caer en desinformación, ante la alta demanda registrada en las últimas semanas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/02/2026 01:59 PM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 03:34 PM.