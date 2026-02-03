Semáforo en cruce de la Avenida Tecnológico y la Avenida de los Maestros reactivado en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales informó que quedó reactivado el semáforo ubicado en el cruce de la avenida Tecnológico y avenida de los Maestros, luego de que presentara afectaciones que impedían su correcto funcionamiento.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Nogales, Sonora, Jorge Medina Esqueda, explicó que este crucero es uno de los más importantes de la ciudad por su alta carga vehicular, por lo que su restablecimiento contribuye directamente a mejorar la seguridad vial y el orden en la circulación.
“Estamos trabajando de manera permanente para atender este tipo de situaciones y restablecer la operatividad de la infraestructura urbana lo más pronto posible, especialmente en puntos estratégicos como este crucero”, señaló el funcionario.
Medina Esqueda destacó que el Gobierno Municipal mantiene una política de atención constante y apertura a la colaboración ciudadana, lo que permite actuar de manera oportuna ante cualquier reporte y corregir de forma inmediata las afectaciones que se presenten en la vía pública.
Asimismo, hizo un llamado a las y los automovilistas a respetar los señalamientos viales y el correcto funcionamiento del semáforo, reiterando que la participación responsable de la ciudadanía es clave para mantener una movilidad segura en Nogales.