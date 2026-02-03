Semáforo en cruce de la Avenida Tecnológico y la Avenida de los Maestros reactivado en Nogales

El Ayuntamiento informó que el dispositivo ya opera con normalidad, al tratarse de un crucero con alta carga vehicular que impacta directamente en la seguridad vial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/02/2026 12:04 PM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 12:19 PM.