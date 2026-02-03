Soto Silva vuelve a Imuris y comparte legado con nuevo alcalde

...

Quien encabezó la administración municipal de 1988 a 1991 recorrió la galería de presidentes y compartió anécdotas de su gestión, en un encuentro que fortaleció la memoria histórica del municipio

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/02/2026 11:01 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 11:07 AM.