Supera Ayuntamiento de Nogales los 63 mdp en recaudación del predial durante enero

...

Más de 23 mil contribuyentes realizaron su pago aprovechando los descuentos de inicio de año, informó la Tesorería Municipal, que anunció incentivos y rifas para quienes cumplieron puntualmente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/02/2026 10:53 AM.
En Nogales y editada el 03/02/2026 11:01 AM.