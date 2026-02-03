Supera Ayuntamiento de Nogales los 63 mdp en recaudación del predial durante enero

Durante el mes de enero, el Ayuntamiento de Nogales registró una alta participación ciudadana en el pago del impuesto predial, al alcanzar una recaudación superior a los 63 millones de pesos y más de 23 mil pagos realizados, reflejo de la confianza de la población y del aprovechamiento de los descuentos de inicio de año.
La tesorera municipal de Nogales, Sonora, Julia Patricia Huerta Rivera, informó que hasta el jueves 29 de enero se habían recibido más de 23 mil pagos, destacando que los descuentos correspondientes al mes de enero continúan vigentes durante este viernes y sábado.
Hemos tenido una muy buena respuesta. Hasta ayer jueves 29 de enero llevábamos más de 23 mil pagos. Aún este viernes y mañana sábado continúan los descuentos del mes de enero. Recordarles a los contribuyentes que contamos con módulos en el Ayuntamiento y en distintos puntos de la ciudad, como la Agencia Fiscal, Puertas del Sur, San Carlos, el módulo del C4 que opera las 24 horas y el de Planeación del Desarrollo Urbano. Agradecemos a cada ciudadano que se ha acercado a cumplir y aprovechar estos beneficios, señaló.
Finalmente, anunció una serie de incentivos para reconocer a quienes cumplieron puntualmente con su pago del predial.
A partir de la próxima semana vamos a premiar a los contribuyentes que realizaron su pago en enero. Invitamos a las más de 23 mil cuentas catastrales que están al corriente a acercarse del 2 al 6 de febrero. Retomaremos la dinámica de tómbolas de regalos y también vamos a rifar 100 cenas de San Valentín en distintos restaurantes de la ciudad, como un agradecimiento a quienes cumplen, concluyó.