Superan la hora los tiempos de espera en garitas de Nogales durante lunes festivo

Por encima de una hora en los tiempos de espera, se registraron en los cruces entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, durante este lunes de asueto, con un tipo de cambio que continua a la baja y se posicionó en 18 a la venta y 17 a la compra en los principales sitios de intercambio de divisas en la ciudad.
De acuerdo a la página de Border Wait Times, los tiempos de espera durante el día se registraron en 75 minutos, aunque incrementaron durante la tarde, tanto en la garita Mariposa, como en la Dennis DeConcini, esto dista de los promedios históricos de 55 minutos para un lunes, por lo que el incremento se atribuyó al primer mega puente de febrero.
Por el lado económico, la moneda norteamericana mantiene su caída a la baja, ya que la semana pasada se cotizo en los comercios de cambio de divisa en 18.15 pesos por un dólar, mientras que este lunes, este cayó 15 centavos por debajo de esta medida, posicionándose en 18 por billete verde.
Sin embargo, conforme pasó la tarde, la espera se incrementó a las 2 horas, en la garita DeConcini a pesar de que el promedio histórico se encuentra de acuerdo con la misma página de la agencia federal norteamericana es de una hora con 23 minutos, lo que el tiempo regular para un lunes por la tarde.
Por el lado del tipo de cambio, como ha sido la constante los últimos meses, la moneda continúa siendo más cara en las ventanillas de las casas de cambio, por lo que de acuerdo con la página oficial del Banco de México si se paga con tarjetas en comercios de los Estados Unidos, el pago promedio se encuentra en 17.33 pesos por un dólar, lo que ha mermado las operaciones en este sector económico.