Vinculan a proceso a dos hombres por lesiones graves contra personas en situación de calle

La Fiscalía de Sonora informó que los imputados permanecerán en prisión preventiva tras ser acusados de agredir a tres personas dentro de un inmueble abandonado en la colonia El Greco

03/02/2026
Nogales, 03/02/2026