Vinculan a proceso a dos hombres por lesiones graves contra personas en situación de calle

Un par de sujetos miembros de un grupo de “vagos violentos” arraigados en esta frontera fueron detenido y vinculados a proceso por el delito de lesiones graves en perjuicio de tres personas en Nogales, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que se trata de Víctor Abel “N”, de 39 años de edad y Ángel Armando “N”, de 19 años de edad, para quienes obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de lesiones graves calificadas con ventaja y lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, cometidos por un grupo de “vagos violentos” en contra de las víctimas José Crescencio “N”, José Manuel “N” y Osman David “N”, personas en situación de calle en Nogales.
De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2026, cuando los imputados, en compañía de otras personas, acudieron con la finalidad de agredir físicamente a las víctimas, quienes se encontraban ocupando un inmueble en estado de abandono, en Prolongación Álvaro Obregón y avenida El Greco, colonia El Greco, en Nogales, Sonora.
En el interior del inmueble, los agresores golpearon reiteradamente a las víctimas mediante patadas, palos y armas blancas, ocasionándoles diversas lesiones de consideración, mismas que fueron debidamente acreditadas a través de dictámenes médicos y demás datos de prueba integrados en la carpeta de investigación; derivado de lo anterior, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a ambos imputados, quedando sujetos al procedimiento penal correspondiente, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad y el combate a los delitos que atentan contra la integridad física.