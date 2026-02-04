Abre Gobierno de Sonora registro anticipado para educación básica en plataforma Yoremia

El Gobierno de Sonora ha abierto el periodo de inscripción anticipada para el nivel de educación básica, que estará disponible desde el 3 hasta el 13 de febrero. Los padres de familia pueden realizar este proceso a través de la plataforma en línea Yoremia, siguiendo unos sencillos pasos en su página de internet.
De acuerdo con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, se espera que alrededor de 130 mil estudiantes formen parte de este proceso en todo el estado, los cuales ingresarán a preescolar, primaria y secundaria, realizando un registro en la página de internet www.yoremia.gob.mx, en el cual se pide a los padres o usuarios realizar un registro personalizado a nombre del menor.
Dentro de la página se explica que esta plataforma permitirá a los que ingresen a formar parte del ciclo escolar 2026-2027, el cual dará inicio, de acuerdo con el calendario de la SEC, en algún punto del mes de agosto de este año, por lo que este registro previo servirá principalmente para la adecuación de los planteles, de acuerdo con la demanda de estudiantes, lo cual depende de la zona geográfica o preferencia de los próximos a ingresar.
Una vez seleccionado el nivel a ingresar y la CURP del estudiante, la plataforma pedirá la dirección del menor, además de datos completos del padre de familia que lleva a cabo el proceso y al final la escuela preferida, junto con dos opciones cercanas, así como la talla de uniforme del menor, para terminar con documentos digitales o fotografías de comprobante de domicilio y credencial de INE del tutor.
Cabe mencionar que este formato se guarda listo para imprimirse en los archivos de la computadora o teléfono celular que se utilizó para el registro y debe presentarse, alrededor del mes de julio, en el plantel seleccionado en físico, junto al acta de nacimiento, la CURP y comprobante de domicilio y, según el caso, certificado de discapacidad y acta de nacimiento de un hermano si este cursa su educación en el mismo plantel a ingresar.