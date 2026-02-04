Abre Gobierno de Sonora registro anticipado para educación básica en plataforma Yoremia

Del 3 al 13 de febrero, padres de familia podrán inscribir de manera anticipada a sus hijos a preescolar, primaria y secundaria, proceso en el que se espera la participación de alrededor de 130 mil estudiantes en el estado

