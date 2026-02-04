Agresión escolar y lesiones graves impactan a Nogales

...

Autoridades atendieron dos hechos distintos ocurridos en Nogales: una menor de la Secundaria número 38 denunció haber sido golpeada por otras alumnas a las afueras del plantel

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/02/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 04/02/2026 04:51 PM.