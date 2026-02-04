Agresión escolar y lesiones graves impactan a Nogales

Una adolescente estudiante de la escuela Secundaria número 38 ubicada en la colonia Héroes reportó a las autoridades que fue agredida físicamente por otras alumnas, mientras que personal del Hospital IMSS Bienestar reportó a las autoridades la presencia e internación de una persona gravemente lesionada en Nogales, Sonora.
Uno de los casos se registró a las 14:30 horas cuando elementos municipales fueron informados sobre la agresión de una menor estudiante de dicha escuela secundaria.
Por tal motivo se trasladaron a la calle Circunvalación Héroes a la altura de la tienda comercial Abarrey, donde reportaban se entrevistaron con Lourdes de 36 años, quien dijo ser madre de la menor de 16 años lesionada.
La mujer manifestó que al llegar a su hija la notó muy seria y al cuestionarla le dijo que había sido agredida por unas estudiantes de la Secundaria 38 en la entrada de la escuela, y que era la segunda ocasión que era agredida por dichas alumnas.
Los agentes trasladaron a la víctima ante el médico de guardia quien la dictamino con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.En otra situación dicha autoridad siendo las 21:57 tuvo conocimiento de la llegada de un masculino al Hospital IMSS Bienestar severamente golpeado.
En el sitio los médicos de guardia les manifestaron que minutos antes llegó el lesionado de nombre Manuel A. de 31 años, el cual al momento y debido a sus lesiones se encontraba en estado inconsciente por lo que no fue posible para los agentes recabar entrevista.
Por tal motivo se desconoce como fue que resultó con heridas que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.