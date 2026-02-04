Ajuste en multas y servicios municipales responde a actualización de la UMA: Tesorería de Nogales

La Tesorería Municipal aclaró que el incremento aplicado desde el 1 de febrero obedece al aumento anual de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor pasó de 113.14 a 117.31 pesos, impactando trámites federales, estatales y municipales

