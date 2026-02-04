Ajuste en multas y servicios municipales responde a actualización de la UMA: Tesorería de Nogales

La Tesorería Municipal de Nogales, Sonora, aclaró que el ajuste en el costo de diversos servicios y multas que entró en vigor este 1 de febrero responde a la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no a una decisión unilateral del Ayuntamiento de Nogales.
La Tesorera Julia Patricia Huerta Rivera detalló que el valor de la UMA pasó de 113.14 a 117.31 pesos, al precisar que este cambio afecta trámites federales, estatales y municipales, en los que se incluye multas de tránsito, permisos de estacionamiento exclusivo y parquímetros, además de cálculo de pensiones y ciertos créditos de vivienda, entre otros.
La UMA al final es la Unidad de Medida y Actualización vigente, que es una medida de la inflación y es con lo cual se cobran la mayoría de los servicios que prevén los municipios. Y no solo los municipios, el Estado y la Federación; incluso también las pensiones se calculan en UMAs, algunos de los créditos de Infonavit están calculados en UMAs, entonces es una actualización generalizada, dijo.
Mientras que la UMA ha subido de 110 a 117 pesos en los últimos años, el salario mínimo ha pasado de los 100 pesos a superar los 300 pesos en la actualidad y según la economista, esta dinámica laboral permite que el impacto de la inflación sea amortiguado por los ingresos de las familias nogalenses.
Eso quiere decir, por ejemplo, que el municipio cobra una UMA por cada metro cuadrado de estacionamiento de uso exclusivo. Si X empresa tiene su estacionamiento de uso exclusivo y son 4 metros cuadrados, va a pagar 4 UMAs; antes pagaba 113.14 por cada una, ahora pagará 117.31. Es una actualización que se da en todos los servicios que da el municipio: estacionamientos exclusivos, permisos de parquímetros, multas de tránsito... y se da a partir del 1 de febrero, agregó.