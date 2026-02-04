Detienen a presunto asaltante armado con machete en el centro de Nogales

Una persona que portaba un machete en la mano fue detenida por la policía municipal quien le aseguró un celular que horas antes había despojado a una persona en la calle 5 de Febrero en Nogales, Sonora.
El robo se reportó a las autoridades a las 00:10 horas cuando el afectado dijo que al caminar por la avenida Álvaro Obregón a la altura de la tienda Coppel Elías, fueron alertados por un peatón que a la altura de la calle 5 de febrero le salieron al paso tres sujetos que lo asaltaron.
Dijo que uno de ellos vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera negra el cual lo amagó con un machete para despojarlo de sus pertenencias quitándole un celular, su licencia de manejo y 400 pesos en efectivo.
Siendo las 01:24 horas dicha autoridad al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre dicha avenida y calle 5 de mayo localizaron al señalado portando el arma mencionada y el cual coincidía con las señas particulares.
Mismo que al notar la presencia de la patrulla intentó huir siendo perseguido y alcanzado a la altura de la tienda Economax, identificándose como Víctor "N" de 55 años de edad, a quien le encontraron entre sus pertenencias el celular robado marca Samsung de color blanco.
Por tal motivo fue detenido en el acto y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.
Otro reporte detalla que alrededor de las 16:42 horas elementos preventivos atendieron el llamado de personal de la empresa maquiladora SYSTEMS ubicada en la calle Bustamante de la colonia Granja, que reportaban un robo al interior.
En el lugar el gerente de mantenimiento les informó que el pasado 2 de febrero había sufrido un robo de aproximadamente 6 metros de cableado eléctrico de un aire acondicionado de 25 toneladas.
Mencionó que momentos ante se dieron cuenta que de nueva cuenta al día siguiente el ladrón entró de nueva cuenta a robar tras brincar el cerco perimetral, alrededor de las 17:00 horas, por lo que marcó al 911, al llegar los agentes ya no localizaron al delincuente y ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito.