Detienen a presunto asaltante armado con machete en el centro de Nogales

La Policía Municipal arrestó a un hombre que portaba un machete y que fue identificado como presunto responsable de un robo con violencia ocurrido en la calle 5 de Febrero, donde despojó a la víctima de un celular, documentos y dinero en efectivo

Autor El Diario de Sonora el 04/02/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 04/02/2026 04:33 PM.