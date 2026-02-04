Inaugura Unison Nogales Sala de Juicios Orales para fortalecer la formación jurídica

La Universidad de Sonora puso en marcha un espacio especializado para la práctica de juicios orales en distintas materias del derecho, con el fin de preparar a los estudiantes ante las nuevas exigencias del entorno laboral

04/02/2026
Nogales