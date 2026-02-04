Inaugura Unison Nogales Sala de Juicios Orales para fortalecer la formación jurídica

Con el objetivo de preparar a los jóvenes para el futuro entorno laboral e iniciar una nueva etapa de capacitación integral en el campus Nogales, la Universidad de Sonora inauguró su Sala de Juicios Orales. Al evento asistieron autoridades escolares y gubernamentales, así como organismos colegiados, marcando un hito en la formación de los alumnos.
De acuerdo con Salvador Molina, jefe del departamento de Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios en la frontera, este anhelo cumplido obedece a las constantes actualizaciones que el rubro del derecho ha sufrido durante los últimos años, con nuevas jurisprudencias, lo que garantiza mejores defensas y mayor práctica para la comunidad que utilice los servicios de estos profesionales en un futuro.
Recordemos que tenemos que estarnos actualizando porque son cosas que están evolucionando mucho. Ya actualmente no nada más se trata de juicios orales penales, ya viene la oralidad en los juicios civiles y familiares, ya está lo mercantil, ya está lo laboral y vienen otras cosas más. Por lo tanto, para nosotros es importante actualizar todo esto. Para la Universidad de Sonora, para las autoridades de la Universidad de Sonora, la rectoría, las direcciones, la dirección del campus y sobre todo esta jefatura de departamento, pues está siempre anhelando e interesada en actualizar pues todo este tipo de situaciones en beneficio del alumnado, comentó Molina.
De acuerdo con Molina, el sistema consta de cámaras de circuito cerrado de alta definición, equipos de cómputo con la capacidad de almacenamiento de hasta 8 horas de video y audio, 8 micrófonos inalámbricos de alto rango, además de mobiliario hecho a la medida para simular de manera íntegra una sala de juicios orales, con lo que aseguró los jóvenes podrán pulir sus habilidades y preparar a conciencia su camino dentro de los juzgados que vendrán en su vida laboral.
Si en derecho estamos hablando de 300, 350 personas, pues va por etapas obviamente. Hay docentes en el área penal, en el área civil y familiar, laboral, que se van a estar beneficiando y utilizando estas instalaciones para efectos de adaptarnos a nuestra realidad, a la nueva realidad en esto de hacer juicios orales en diversas áreas. Entonces tiene un impacto para toda la comunidad jurídica, declaró.