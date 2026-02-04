Marina realiza cateos simultáneos en distintos sectores de Nogales y asegura vehículos

Efectivos de la Secretaría de Marina de México en coordinación con otras autoridades federales realizaron varas diligencias de cateo en domicilios particulares ubicados en diferentes sectores de esta frontera durante la mañana del miércoles 04 de febrero.
Se pudo documentar que al menos cuatro vehículos de diferentes marcas y de modelos recientes fueron asegurados, se desconoce si hubo personas detenidas o materia de delito como drogas o efectivo en Nogales, Sonora.
Una de las operaciones se observó en la entrada y calles del residencial Portofino, a pocos metros del edificio del C4, otra más en la colonia Buenos Aires, entre otros puntos de la frontera, se hace mención que los elementos de la Marina no pudieron brindar información al respecto en ninguno de los puntos señalados.
Se espera que luego de culminadas estas diligencias se den a conocer de manera oficial los resultados, como ha ocurrido en otras ocasiones, que dichas autoridades han realizado detenciones en esta frontera de Nogales.
Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República FGR, cuyo titular en Sonora, es Francisco Sergio Méndez y quien mantiene como encargado de la zona noreste de la entidad a Arturo Valenzuela, no presentan resultados de este tipo de diligencias que son realizadas con secrecía por autoridades federales proveniente de la ciudad de México, y en ocasiones coordinados con autoridades de los Estados Unidos con el fin de obtener mejores resultados.
Estos hechos se registraron mientras la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó la frontera de Nogales para emitir un pronunciamiento sobre las nuevas estrategias de seguridad y control migratorio, en una zona donde recientemente se reforzó el muro fronterizo entre ambos Nogales, motivo por el cual sobre volaron la zona al menos dos helicópteros del lado americano junto con recorridos de autoridades federales del lado mexicano.