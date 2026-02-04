Marina realiza cateos simultáneos en distintos sectores de Nogales y asegura vehículos

Efectivos de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades federales, llevaron a cabo diligencias de cateo en al menos dos colonias y un fraccionamiento de la frontera, donde se aseguraron vehículos de modelo reciente; hasta el momento no se han informado detenciones ni decomisos oficiales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/02/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 04/02/2026 04:57 PM.