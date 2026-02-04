Nogales alcanza recaudación histórica de 76 mdp en impuesto predial durante enero

La Tesorería Municipal informó que enero de 2026 cerró con una cifra récord de 76 millones de pesos en recaudación del impuesto predial, resultado de la regularización de más de 23 mil cuentas catastrales y la confianza de los contribuyentes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/02/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 04/02/2026 04:20 PM.