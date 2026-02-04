Nogales alcanza recaudación histórica de 76 mdp en impuesto predial durante enero

El Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, a través de la Tesorería, anunció un cierre histórico en la recaudación del Impuesto Predial durante el mes de enero de 2026, alcanzando la cifra de 76 millones de pesos. Este monto representa el mejor desempeño financiero en la historia reciente del municipio, superando con creces los 45 millones registrados en años previos.
En entrevista, la Tesorera Municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, destacó que este logro es fruto de la confianza ciudadana, informando que más de 23 mil cuentas catastrales se pusieron al corriente durante el primer mes del año.
Entre los premios, mencionó cenas de gala para el 14 de febrero en restaurantes icónicos de la ciudad, además de diversos obsequios, al precisar como fecha límite hasta el viernes 6 de febrero para acudir a las oficinas de Tesorería, presentar su comprobante de pago o clave catastral y participar en la rifa.
Se mantienen una serie de beneficios en este mes de febrero: tenemos el 15% de descuento pagando en cajas, el 20% de descuento pagando en línea a través del portal del municipio. Continuamos también con el 50% de descuento en multas de tránsito no graves.
Son para beneficio de todos los ciudadanos; cualquiera puede acercarse a cualquiera de los centros de atención al contribuyente para realizar el pago de su impuesto predial y/o de sus multas, señaló.
