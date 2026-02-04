Nogales alista histórica delegación de 623 atletas rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

El Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN) se encuentra inmerso en un proceso intenso de preparación rumbo a la participación de 623 deportistas nogalenses en la Olimpiada Nacional 2026, informó su director Marco Alonso Martínez Rodríguez.
El funcionario destacó la relevancia de esta participación, al señalar que se trata de una de las delegaciones más numerosas en la historia reciente del municipio.
Estamos muy contentos con este proceso deportivo; hoy más que nunca tenemos una participación muy importante con 623 atletas en diversas disciplinas como básquetbol, fútbol, boxeo, ajedrez, béisbol, ciclismo, tenis, voleibol, tiro con arco, atletismo, entre otras. Todos ellos han recibido apoyo en uniformes y continuaremos brindando beneficios como transporte, alimentación y hospedaje durante el tiempo que duren sus competencias, expresó.
Esperamos duplicar las medallas obtenidas en 2025, para lo que destinamos más de 920 mil pesos en estímulos económicos para deportistas y entrenadores con recursos propios del instituto, al ser Nogales una parte fundamental del medallero que aporta Sonora en estas competencias nacionales, señaló.
El director del IMDEN recordó que el proceso de la Olimpiada Nacional iniciará con competencias intramuros e interescolares, con representación de Nogales en sedes como Agua Prieta y Cananea, correspondientes a la Región 7, para posteriormente avanzar a la etapa estatal, donde se enfrentarán a otras regiones y municipios.
Finalmente, informó que desde el domingo 1 de febrero y hasta mediados de marzo, entre el 13 y 14 de ese mes, los deportistas de entre 12 y 23 años estarán en constante actividad, representando a la ciudad en un total de 21 disciplinas.