Nogales alista histórica delegación de 623 atletas rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

...

El IMDEN informó que más de 600 deportistas representarán al municipio en 21 disciplinas, con apoyos integrales y una inversión superior a 920 mil pesos en estímulos económicos, con la meta de duplicar el medallero obtenido en 2025

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/02/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 04/02/2026 12:05 PM.