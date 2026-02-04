Pepenadores de Nogales protestan contra presunto cobro del 10%

Un grupo de 15 personas pertenecientes a la Asociación de Pepenadores y la Sociedad Cooperativa de Nogales que opera en el Relleno Sanitario de Nogales, Sonora se manifestó frente al Palacio Municipal para denunciar una serie de irregularidades, presuntos malos tratos y el intento de cobro de una cuota del 10% de sus ingresos para ser entregada a una representación sindical.
Los manifestantes mostraban pancartas alusivas a su inconformidad y respaldo de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (FESOIES).
Además del tema económico, los manifestantes señalaron que la operatividad del relleno se ha visto afectada por la cancelación de la compra de cartón, lo que genera una acumulación más rápida de desechos y afecta directamente el sustento de las familias que dependen de la segregación de materiales.
Sedano Ruiz enfatizó que el diálogo es la única vía para resolver la controversia y lamentó que los líderes de los pepenadores no aceptaran ingresar a una mesa de trabajo propuesta durante la mañana de este miércoles.
Asimismo, ratificó que existe una comunicación permanente con el representante sindical Manuel Zambrano para garantizar la operatividad de la zona.