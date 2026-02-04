Policía detiene motociclista armado que amenazó a despachador en gasolinera de Nogales

Un motociclista armado fue detenido por la Policía Municipal después de que acudiera a una gasolinera a amenazar con darle un balazo a uno de los despachadores donde llegó a reclamar una guitarra que había olvidado en Nogales, Sonora.
Fue a las 20:31 horas que elementos preventivos acudieron a la gasolinera Arco ubicada en las calles torre Eiffel y avenida de los Maestros en la colonia Las Torres, donde reportaban a una persona haciendo amenazas con arma de fuego.
En el lugar se entrevistaron con un empleado de la estación quien les manifestó que momentos antes se encontraba trabajando cuando llegó un sujeto abordo de una motocicleta quien le reclamó sobre una guitarra qué había dejado olvidada en el lugar.
Dijo que al contestarle que desconocía de lo que hablaba éste comenzó a amenazarlo con darle un balazo mientras se levantaba la chamarra mostrando lo que parecía ser un arma de fuego, para posteriormente retirarse.
Ante lo sucedido los agentes dieron aviso sobre las características del presunto ladrón el cual fue ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón a la altura del negocio denominado “el cigarrito” donde abordaron al conductor de la motocicleta quien dijo llamarse Juan E. "N" de 63 años.
Los agentes le hicieron de conocimiento el acto de molestia logrando ubicar entre sus ropas un cuchillo cromado con cinta gris en el mango, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que éste quedara detenido, junto con la materia del delito y la motocicleta fueran puestas a su disposición.