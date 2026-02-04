Policía detiene motociclista armado que amenazó a despachador en gasolinera de Nogales

Un hombre de 63 años fue detenido por la Policía Municipal luego de amenazar con disparar a un empleado de una gasolinera en la colonia Las Torres, al reclamar una guitarra que aseguró haber olvidado; durante su detención se le aseguró un arma blanca

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/02/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 04/02/2026 04:46 PM.