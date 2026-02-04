Regalar una mascota el 14 de febrero aumenta el abandono de animales

El médico veterinario José Ariel Félix advirtió que regalar perros o gatos el 14 de febrero incrementa el abandono animal, ya que muchas familias no están preparadas para asumir un compromiso que puede durar hasta 20 años

04/02/2026
Nogales