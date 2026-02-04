Regalar una mascota el 14 de febrero aumenta el abandono de animales

Regalar una mascota el 14 de febrero no siempre significa amor o amistad. La vida de un cachorro es una gran responsabilidad que podría convertirse en el abandono de este ser vivo.
Antes de cada 14 de febrero, las calles de Nogales, Sonora, se llenan de comercios con venta de flores, chocolates, entre otros detalles que buscan expresar ese cariño. Sin embargo, entre los obsequios más comunes aparece una práctica que, aunque parece tierna, esconde una realidad dolorosa: regalar mascotas como si fueran simples objetos.
El médico veterinario José Ariel Félix, propietario de las veterinarias Del Sol, advierte que estas fechas, al igual que Navidad, Año Nuevo o el Día de las Madres, traen consigo un aumento alarmante en el abandono de mascotas.
Está comprobado con evidencia científica, con estudios que han hecho en otros países, que de cada 10 perros o gatos que regalamos, 7 u 8 van a dar a la calle, porque a lo mejor no lo quieren, no lo aceptan en la familia y luego lo primero que hacen es abandonarlo. Entonces, el llamado aquí es: para tener una mascota se tiene que hacer un estudio antes en su casa, ver si puedo mantenerlo y si tengo los recursos para alimentarlo, porque es un compromiso de 14, 16 años y en el caso de los gatos hasta 20 años, explicó.
No vendemos perros y los de adopción tratamos de que las personas que lo lleven, pues que tengan esa vocación de que van a tener un perro para 15 años. Sí se incrementa mucho, sí tenemos mucho, mucho abandono, lo vemos en las calles cómo hay perros, y el abandono significa que los atropellen, que los maltraten. Entonces, para qué seguimos fomentando ese tipo de cosas en la calle, o sea, los centros antirrábicos están rebasados con el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros como dueños hemos fomentado ese tipo de cosas y a fin de cuentas van a dar a la calle y el gobierno tiene que hacer su trabajo, aunque lo hagan bien o lo hagan mal, pero lo tienen que hacer, expuso.
Debe de existir el diálogo si estás en una relación y piensas regalar un perro o gato. Primero habla con tu pareja. No importa que digan que debe ser sorpresa; las sorpresas no deben convertirse en abandono, mencionó.
Por ello, este 14 de febrero el verdadero acto de amor no está en regalar una vida que quizá no podamos cuidar, sino en demostrar respeto y responsabilidad hacia quienes nos acompañan sin pedir nada a cambio. Porque amar a un animal no es un gesto pasajero: es un compromiso que dura toda su vida.