UTN presenta Informe de Trabajo 2025 y refuerza su compromiso con la transparencia

Con el firme propósito de fortalecer la gestión institucional y garantizar la transparencia en sus procesos, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
El objetivo central de la sesión fue la presentación del Informe de Trabajo correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, un ejercicio clave para evaluar el cierre del año anterior y proyectar las estrategias de mejora continua.
Durante la reunión, se abordaron temas prioritarios en materia de control interno, poniendo especial énfasis en la administración de riesgos y el seguimiento puntual a los indicadores de desempeño institucional.
Se revisaron aspectos fundamentales sobre integridad y transparencia, además de analizar los estatus actuales en temas de fiscalización y auditorías, al reafirmar el compromiso de la universidad con la rendición de cuentas.
Al cierre de la sesión, el rector de la UTN Miguel Ángel Salazar Candia dirigió un mensaje a los presentes en el que agradeció el esfuerzo y la dedicación de las y los integrantes del Comité.
Su contribución es fundamental para fortalecer un desempeño institucional adecuado, responsable y, sobre todo, alineado a los principios de legalidad y eficiencia que nos rigen, expresó el Rector.