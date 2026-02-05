Buscan regular relleno sanitario de Nogales y erradicar abusos contra pepenadores

El Gobierno Municipal inició una transición operativa en el relleno sanitario para eliminar prácticas de extorsión, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un modelo de reciclaje formal alineado con normas ambientales

Autor Daniel Torres el 05/02/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 04:38 PM.