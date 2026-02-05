Conductor huye tras pagar con billete falso en gasolinera de Nogales

El hecho ocurrió en una gasolinera Arco, donde el despachador detectó que el billete de 500 pesos era apócrifo; el responsable escapó a bordo de una vagoneta Jeep roja

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 03:30 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 03:35 PM.