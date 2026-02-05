Conductor huye tras pagar con billete falso en gasolinera de Nogales

Un conductor desconocido pago la carga de combustible con un billete falso en una gasolinera ubicada en la carretera Internacional donde huyó al ser confrontado por el despachador en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial este hecho se documentó alrededor de las 12:59 horas del pasado 4 de febrero de este 2026, cuando se informó del caso al 911.
Fueron elementos de la Policía Municipal quienes acudieron a la gasolinera Arco ubicada en la carretera Internacional número 15, donde se entrevistaron con el encargado de turno.
El reportante les informó que momentos antes llegó una vagoneta de color rojo de la marca Jeep siendo el conductor quien le pidió al despachador que cargara 300 pesos de gasolina, para posteriormente pagar con un billete de 500.
El parte detalla que al ser revisado el billete se percataron de que era falso, por lo que confrontaron al conductor del vehículo, el cual sin mediar palabras emprendió la huida del lugar, razón por la que informaron del caso a las autoridades.