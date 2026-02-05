Detienen a sujeto con pastillas de fentanilo y arma blanca

El hombre fue asegurado por la policía turística tras escandalizar en la vía pública y tratar de huir; portaba seis pastillas M30 y una daga estilo militar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 03:47 PM.