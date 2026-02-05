Detienen a sujeto con pastillas de fentanilo y arma blanca

Una persona que escandalizaba en la vía pública en el primer cuadro de Nogales, Sonora, fue detenida por la policía en posesión de pastillas de fentanil y un arma blanca.
De acuerdo con la información oficial fue a las 14:18 horas que elementos preventivos comisionados a la policía turística, observaron sobre la línea Sentry que conduce a los Estados Unidos, al sujeto que escandalizaba gritando palabras altisonantes a quienes se encontraban cerca del él.
Esta persona al notar la presencia de los oficiales comenzó a huir siendo perseguido y alcanzado a la altura del puente peatonal de la plaza “las Golondrinas”, donde los agentes observaron que a la altura de la cintura traía fajada una caja de un arma blanca.
Al realizarle una inspección corporal los elementos lograron asegurar una daga estilo militar y seis pastillas con la leyenda M30 que coincide plenamente con las conocidas pastillas de Fentanilo, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en esta frontera el de nombre Cristian O. "N" de 37 años de edad, junto con la materia del delito.