Detienen a sujeto tras realizar disparos con revólver en la colonia Lomas de Nogales

El hombre fue asegurado por la policía municipal en posesión de un arma calibre .22 con seis cartuchos percutidos, luego de un reporte por detonaciones de arma de fuego

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 03:42 PM.