Detienen a sujeto tras realizar disparos con revólver en la colonia Lomas de Nogales

Un sujeto armado que detonó en varias ocasiones un revolver en calles de la colonia Lomas de Nogales fue detenido por la policía en posesión del arma.
El reporte policial detalla que siendo las 10:10 horas elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la Calle Joaquín Pardave de la colonia en mención en Nogales, Sonora, donde reportaban detonaciones de arma de fuego.
En atención al llamado al circular por la calle Mercurio los agentes observaron a una persona que coincidía con las características físicas de la señalada, el cual tenía un bolso terciado, y en la mano lo que parecía ser un arma de fuego.
Por lo que fue abordado por los uniformados quien dijo llamarse Carlos E. "N" de 32 años, al cual le realizaron una inspección corporal no lograron localizarle objeto alguno de delito, pero al revisar el bolso terciado localizaron un arma de fuego tipo revolver que contenía en su cilindro un total de seis cartuchos ya percutidos calibre .22, por lo que fue detenido en el acto.
El informe detalla que el sospechoso fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, quienes ordenaron que la persona detenida y el arma asegurada fueran puestas a su disposición.