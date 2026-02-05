Detienen a tres adolescentes por agresión y presunto intento de robo en Nogales

...

Los menores, identificados como integrantes de un grupo de tumbadores, fueron asegurados tras una riña en la avenida Álvaro Obregón, donde dos jóvenes de 15 años resultaron lesionados a golpes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/02/2026 03:28 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 03:30 PM.