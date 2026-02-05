Detienen a tres adolescentes por agresión y presunto intento de robo en Nogales

Tres adolescentes miembros de un grupo de tumbadores fueron detenidos por la policía municipal de Nogales, Sonora, luego de agredir e intentar despojar de sus pertenencias a otros menores a quienes lesionaron a golpes.
El informe de seguridad pública detalla que fue a las 13:05 horas que elementos preventivos acudieron a la avenida Álvaro Obregón donde reportaban una riña entre menores.
En el lugar observaron a varios jóvenes quienes al notar la presencia de la policía comenzaron a huir, quedando en el lugar dos jóvenes de 15 años quienes se encontraban lesionados a golpes.
Los afectado argumentaron que momentos antes fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 8 personas quienes intentaron robarles y comenzaron a agredirlos físicamente al resistirse al asalto.
Ante lo sucedido los agentes dieron aviso de la situación a los familiares de los menores a quienes les informaron que éstos serían trasladados ante el médico de guardia para su certificación.
Se tuvo conocimiento que en ese momento los agentes fueron alertados vía radiofrecuencia sobre el aseguramiento de tres menores que huían del lugar, confirmándose que se trataba de parte del grupo agresor.
Por tal motivo fueron retenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en la Procuración de Justicia para el Adolescente de la FGJE de Sonora, para el deslinde de responsabilidades.