Impulsan reforestación con mil 400 árboles en fraccionamiento La Mesa, al sur de Nogales

Un plan integral de reforestación en áreas verdes y comunes realizan en este momento los representantes de la constructora Viveconsa, encargada de la edificación del fraccionamiento La Mesa al sur de Nogales, Sonora, con una proyección inicial de plantar alrededor de 1,400 ejemplares de diferentes especies de flora y una promesa de un año de mantenimiento.José Antonio Ceballos, encargado de este esfuerzo por parte de la constructora, mencionó que la idea principal es continuar con el plantado de árboles y mantener una supervisión continua de estos ejemplares. Como fue acordado con el Ayuntamiento de Nogales, tiene que realizarse por cada planta que en su momento se derribó durante el proceso de edificación.
Pero la idea que tienen el ayuntamiento y la constructora es que aprovechemos todas las áreas verdes y reforestemos tanto como podamos para tener un hogar saludable. Sí, un mejor medio ambiente. Justo ahora, estamos plantando los árboles que se llaman ‘truenos’. Y tenemos algunos números, todavía nos falta más por reforestar. Es cuestión de que el ayuntamiento y la constructora se pongan de acuerdo en cuáles áreas son las más... las áreas que requieren más reforestación, comentó el ingeniero.
De la misma forma, el ingeniero compartió a la comunidad sobre el cuidado comunitario que debe de hacerse hacia estos nuevos árboles, por lo que pidió la cooperación de todos los habitantes para cuidarlos y que estos lleguen a ser adultos, ya que el beneficio, además de una mejor vista a la colonia, es un medio ambiente más saludable.
Soy un hombre de familia. Puede que nosotros nos vayamos, ¿pero qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿A nuestras futuras generaciones? Quiero que mi hijo crezca en un ambiente saludable. Al final, todos sabemos que las áreas verdes, primero que nada, se ven estéticas y hermosas para la ciudad, sobre todo, nos ayudan para nuestra salud. Al final, es algo hermoso. También recomiendo eso a todos los que viven cerca: que planten árboles, que los cuiden. Si ven que plantamos y si están cerca, que nos ayuden a regarlos. Es como una ayuda, y la mayor ayuda es para ellos porque es en su zona, es en su comunidad, manifestó.