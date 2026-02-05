Impulsan reforestación con mil 400 árboles en fraccionamiento La Mesa, al sur de Nogales

La constructora Viveconsa lleva a cabo un plan integral de reforestación en áreas verdes y comunes del fraccionamiento La Mesa, con la plantación proyectada de alrededor de mil 400 ejemplares y un compromiso de mantenimiento por un año, en coordinación con el Ayuntamiento

05/02/2026
En Nogales y editada el 05/02/2026 11:43 AM.