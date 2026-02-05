Incendio intencional consume edificio en la calle Elías

Un edificio ubicado sobre la calle Elías en Nogales, Sonora, fue incendiado de manera intencional la mañana de este jueves 5 de febrero, efectivos del cuerpo de bomberos lograron sofocar las llamas antes de que el incendio afectara otros inmuebles de la zona.
Se informó que minutos después de las 06:00 horas se reportó al 911 sobre el conato de incendio en el lugar, agentes municipales confirmaron el siniestro mientras que efectivos del cuerpo de bomberos de Nogales Gustavo L. Manríquez, iniciaron con los trabajos para apagar el fuego.
En el lugar el cuerpo heroico trabajó por más de tres horas para controlar el siniestro con la ayuda de 2 máquinas extintoras, 2 cisternas y un camión con escalera teleférica y fue necesario que se implementara el plan binacional de apoyo para el suministro de agua que los bomberos de Nogales, Arizona proporcionaron a través de mangueras.
El departamento informó que, durante las labores de control y extinción del fuego, se contó con el valioso respaldo del personal de Protección Civil Municipal, quien gestionó el apoyo de maquinaria perteneciente a una empresa privada, lo que permitió iniciar las maniobras de remoción de material y facilitar la completa extinción del incendio.
Asimismo, agradecieron de manera especial el apoyo brindado en la hidratación y alimentación del personal operativo, acciones fundamentales para salvaguardar la integridad de los elementos que participaron en esa emergencia.
Por su parte Ramón Zambrano Director de Imagen Urbana explicó que debido a la situación fue necesario que se iniciara de inmediato con el derrumbe controlado de la edificación que en su condición actual resulta un riesgo para la comunidad.
Detalló que en días pasado estuvieron demoliendo la primera parte de la edificación que se incendió el pasado mes de diciembre del 2025, la cual llevaba un avance del 90 por ciento.
Si tenemos que demolerlo ya que representa un problema de seguridad son construcciones viejas de adobe y madera, entonces, tratamos de evitar un incidente mayor, si lo dejamos así se convierte en un problema de salud o infección y daña la imagen de la ciudad. Ya será la dependencia correcta del ayuntamiento la que va determinar la situación legal del predio, explicó Zambrano.