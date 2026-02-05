Incendio intencional consume edificio en la calle Elías

...

Bomberos de Nogales, Sonora y Arizona trabajaron por más de tres horas para sofocar el fuego registrado la mañana de este jueves y evitar que se propagara a inmuebles cercanos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 05/02/2026 03:49 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 03:51 PM.