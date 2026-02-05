Operativo permanente de Tránsito de Nogales retira talleres y carros chatarra

...

Autoridades municipales atendieron denuncias ciudadanas en colonias como Acacias y 5 de Mayo, donde vehículos descompuestos obstruían calles, afectando la movilidad y el estacionamiento vecinal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/02/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 04:09 PM.