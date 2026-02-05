Operativo permanente de Tránsito de Nogales retira talleres y carros chatarra

El Departamento de Tránsito Municipal continúa con el operativo permanente de liberación de vialidades, enfocándose en esta ocasión en la remoción de vehículos que obstruyen la vía pública debido a actividades de mecánica ilícita en Nogales, Sonora.
Durante reciente intervención en la colonia Acacias, específicamente en la calle Acacia Vieja, autoridades atendieron reportes ciudadanos sobre un taller mecánico que operaba en plena calle y otra intervención reciente en el sector 5 de Mayo.
El Comandante Eliseo Estrada Muñiz enfatizó que estas acciones responden al derecho de los ciudadanos de contar con espacios públicos despejados y seguros.
Como puntos clave del operativo, figura la prohibición de talleres en vía pública, reiteró que realizar trabajos de mecánica en las calles está estrictamente prohibido, a diferencia de los vehículos particulares en abandono, en estos casos no hay prórroga y el remolque es inmediato.
El Jefe de Tránsito Municipal de Nogales explicó que el operativo se derivó de quejas vecinales que señalaban la falta de estacionamiento para residentes y visitantes debido a la acumulación de carros descompuestos.
Para casos de vehículos estacionados por largo tiempo, no de talleres, la autoridad deja un aviso de 24 horas para que el propietario lo retire voluntariamente antes de proceder al uso de grúa.
Estamos visitando varias colonias en distintos horarios para atender a los ciudadanos. Tenemos una agenda basada en los reportes que llegan vía telefónica y redes sociales; les pedimos paciencia, el trabajo es mucho, pero se atenderá cada sector, señaló el Jefe de Tránsito.
El Departamento de Tránsito confirmó que, aunque el volumen de denuncias es alto, todas son registradas y verificadas para su pronta atención, con la oportunidad de mantener el compromiso de despejar las calles de unidades chatarra y obstáculos que afecten la movilidad urbana.