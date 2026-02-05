Orquesta San Joselito de La Mesa viaja a Hermosillo para ensamble del DIF Estatal

El talento de los jóvenes de la Orquesta San Joselito, de la colonia La Mesa, ha tenido proyección a nivel estatal y es por este motivo que un grupo de estos pequeños músicos viajará del 18 al 21 de febrero para participar en un ensamble organizado por el DIF Estatal, el cual tendrá presentaciones en el centro de Sonora.
Edgardo Gámez, padre y fundador de esta orquesta de niños y jóvenes, compartió que, en semanas pasadas, durante un viaje a la capital del estado, fue invitado por el maestro de música Gerardo Trejo para observar las acciones de un ensamble similar en Hermosillo, tras saber sobre lo realizado en Nogales y coordinar este intercambio.
Él nos invitó a reunirnos con varias orquestas del estado. Así que ocho de nuestros muchachos fueron seleccionados para asistir del 18 al 21 de febrero en Hermosillo. Allí se quedarán durante cuatro días, precisamente para realizar un intercambio entre esta comunidad musical. Y es una alegría para nosotros que nos hayan tomado en cuenta, comentó el padre Gámez.
Así que estamos muy contentos de que en nuestra comunidad de La Mesa también haya jóvenes que tienen ese virtuosismo en los instrumentos y puedan ser invitados a colaborar con la orquesta de Hermosillo. Con esto cerramos un ciclo de lo que podría ser una colaboración mayor en el futuro. Por supuesto, ya estamos viendo negociaciones para reunir a toda la orquesta de Hermosillo con la nuestra, para poder hacer un internado musical por unos días y poder colaborar juntos. Ese es el ideal, que los muchachos conozcan el ambiente musical del estado, comunicó.