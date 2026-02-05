Programa Nacional de Vivienda inicia construcción de 2,300 casas en Nogales

Esta misma semana podrían comenzar los trabajos de construcción, por parte del Programa Nacional de Vivienda, en el sur de la frontera de Nogales, Sonora y en las inmediaciones de la colonia La Mesa. Esto como parte del plan del Gobierno Federal de México para proveer de hogares a bajo costo a las nuevas familias que buscan establecerse en la ciudad.
Esta zona, que comprende alrededor de 22 hectáreas, será el sitio de construcción de aproximadamente 2,300 viviendas tipo departamento, en edificio de manera vertical que varían en espacios de 60 o 40 metros cuadrados, los cuales están diseñados para familias jóvenes o estudiantes.
Si bien el proyecto original contemplaba una meta de terminación con una primera etapa para el mes de marzo, esto ha ido modificándose con el paso de las semanas; sin embargo, se espera que, esta semana se coloquen al menos los primeros cimientos y plataformas de los complejos habitacionales.
De acuerdo con la convocatoria, los interesados podrán optar por dos formas de acceder a una de estas viviendas: ya sea por medio del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) o a través del Infonavit con un crédito hipotecario, para aquellos que cuenten con esta prestación por parte de sus empleadores.
En el caso del CONAVI, algunos de los requisitos comunes son: tener 18 años o más, un ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos, no ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda, además de no haber recibido previamente un apoyo por parte de esta institución y no tener anteriormente un hogar propio.
Si se es seleccionado, la documentación importante a tener en cuenta es: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente, certificado de no propiedad, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos, comprobante de estado civil y, en algunos casos, certificado de discapacidad emitido por una institución de salud pública.