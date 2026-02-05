Programa Nacional de Vivienda inicia construcción de 2,300 casas en Nogales

Como parte del Programa Nacional de Vivienda, esta semana podrían iniciar los trabajos de edificación de alrededor de 2 mil 300 departamentos en 22 hectáreas ubicadas al sur de la ciudad y en las inmediaciones de la colonia La Mesa

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/02/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 10:57 AM.