Rehabilitan campo de futbol rápido en la Unidad Deportiva Virreyes

...

El Instituto Municipal del Deporte inició la sustitución de pasto sintético y caucho en el campo uno, como parte del programa de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar espacios seguros a miles de usuarios

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/02/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 04:26 PM.