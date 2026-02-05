Rehabilitan campo de futbol rápido en la Unidad Deportiva Virreyes

El Instituto Municipal del Deporte, continúa con sus trabajos de rehabilitación de espacios deportivos, enfocándose actualmente en la Unidad Deportiva Virreyes, trabajos que forman parte de una estrategia de mantenimiento que se divide en etapas preventivas y correctivas, junto a las temporadas del año en la región para garantizar que las superficies de juego sean seguras para los deportistas locales de Nogales, Sonora.
En esta ocasión los trabajos se concentran en el campo número uno de futbol rápido, donde se realiza la remoción y sustitución de pasto sintético, además de la aplicación de caucho nuevo, por lo que, una vez concluidas las labores en esta zona, el equipo de mantenimiento se trasladara a la unidad deportiva de La Mesa, siguiendo una planificación presupuestal que busca atender las zonas con mayor desgaste tras la temporada de lluvias.
En esta ocasión, con el nuevo presupuesto 2026, estamos trabajando el campo 1, ya que se trabajó en el último semestre del año el campo 2 de Virreyes y Estrellas Nogalenses. Ahorita se están removiendo aproximadamente 470 metros cuadrados que se ocupan de pasto, así como también calculamos una tonelada y media de caucho, que es lo que estamos presupuestando que se va a trabajar en este campo, comentó.
Aproximadamente son 169,000 pesos ahorita que tenemos, más lo que es extra que está aquí en Nogales, recordemos que aquí en Nogales no tenemos el pasto, lo pedimos en Hermosillo y lo que es la tonelada de caucho, nosotros pues tenemos algún tipo u otro de necesidades, herramientas, materiales como Resistol, clavos, entre otras cosas, entonces vamos pensando que aproximadamente son unos 200,000 pesos de inversión para arreglar lo que no está en condiciones, porque no se va a arreglar todo el campo, se necesita lo que nosotros dictaminamos con el área de mantenimiento, fueron 470 metros cuadrados lo que se ocupa arreglar, para que el campo esté en condiciones y se pueda utilizar, indicó.