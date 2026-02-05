Sonora defiende sanidad y genética en Nashville; buscan pronta reapertura de exportación ganadera

Con el objetivo de agilizar la reapertura de las fronteras para la exportación de ganado, Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), encabezó una participación estratégica en la Reunión Binacional México-Estados Unidos celebrada en Nashville, Tennessee.
Durante el encuentro, en el que participaron autoridades del USDA, APHIS y SENASICA, así como representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el líder ganadero destacó que Sonora se mantiene como el referente sanitario del país.
Ochoa Valenzuela informó que la reunión fue técnica y de alto nivel, enfocada principalmente en el control del gusano barrenador y los protocolos de trazabilidad.
“Se abordó el tema técnicamente y también fue muy provechoso porque muchas de las autoridades de Estados Unidos son nuevas y se sorprendieron de todo lo que los estados exportadores aportan, cómo manejamos la sanidad y cómo el tema de la exportación no debería haberse afectado. Cada estado defendió su propio tema”, dijo.
“En el caso de nosotros, pues obviamente hablamos de la sanidad, de nuestra trazabilidad y de nuestra genética y nuestro esfuerzo que hemos hecho por conservar un estado en el más alto nivel en el país sanitariamente hablando y también decirles que es un estado diseñado para la exportación y obviamente necesitamos que esa puerta se abra lo más pronto posible”, agregó.
El dirigente destacó la importancia de haber sensibilizado a las nuevas autoridades estadounidenses sobre la aportación de los estados exportadores mexicanos a la cadena de valor binacional.
Ante los retos comerciales, el presidente de la UGRS reafirmó que se mantiene el avance en el Parque Ganadero Industrial, cuyo proyecto se perfila como un “Plan B” necesario para dar valor agregado a la materia prima sonorense, y contar con el respaldo de la Sagarhpa y el Gobierno del Estado.
Juan Ochoa anunció que este próximo sábado 7 de febrero se llevará a cabo un evento clave en Terrasol, donde se realizará la entrega de sementales a productores locales, a cuyo evento asistirán autoridades federales y estatales para formalizar estos apoyos que buscan fortalecer el hato ganadero de la entidad.
Debido a la relevancia de este evento, el líder ganadero informó la suspensión temporal de sus visitas programadas a las asociaciones locales para este fin de semana, al priorizar la entrega directa de estos beneficios para el sector.