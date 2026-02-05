Sonora defiende sanidad y genética en Nashville; buscan pronta reapertura de exportación ganadera

El presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, participó en un encuentro técnico en Nashville con autoridades de México y Estados Unidos, donde se abordaron protocolos sanitarios y de trazabilidad para agilizar la reapertura fronteriza

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/02/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 04:03 PM.