Tesomóvil llegará a Lomas de Anza con descuentos especiales este sábado

La Tesorería Municipal instalará módulos de pago móvil el 7 de febrero en el estacionamiento de Abarrey, donde se ofrecerán incentivos en predial, recargos y multas de tránsito para vecinos del sector

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/02/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 05/02/2026 04:17 PM.