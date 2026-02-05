Tesomóvil llegará a Lomas de Anza con descuentos especiales este sábado

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar la economía de las familias nogalenses, la Tesorería Municipal llevará el programa Tesomóvil a la colonia Lomas de Anza este próximo sábado 07 de febrero en Nogales, Sonora.
La Tesorera Municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, informó que esta jornada busca acercar las cajas recaudadoras directamente a las colonias, lo que permite que los contribuyentes regularicen sus adeudos de forma rápida, segura y confiable sin tener que trasladarse hasta el edificio municipal.
Estamos llevando el Tesomóvil a los sectores de mayor crecimiento para que la ciudadanía aproveche los descuentos vigentes, es una estrategia que hacemos en atención a la disposición del alcalde Juan Gim de estar cerca de la gente y brindarles todas las facilidades para que protejan su patrimonio, expresó la funcionaria.
Como parte de los beneficios exclusivos, la titular de la dependencia destacó que se aplicarán incentivos fiscales importantes únicamente para quienes realicen su trámite en este módulo móvil, como son el 15% de descuento en el pago del impuesto predial, 75% de descuento en recargos acumulados y 50% de descuento en multas de tránsito no graves.
Huerta Rivera hizo un llamado especial a las y los residentes del sector Lomas de Anza, Sabinos, Romanza y Lomas del Sol para que aprovechen estos beneficios, los cuales se aplicarán de manera automática al momento de realizar el pago en el sitio.
La titular de las finanzas del Gobierno de la ciudad reiteró que con estas acciones fortalecen la recaudación, misma que se traduce en mejores servicios públicos y obras para las diversas colonias de la ciudad.