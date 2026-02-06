Analizan reactivar “Operación Mochila” ante incidentes en escuelas de Nogales

Una serie de incidentes en los alrededores y al interior de los planteles educativos de la ciudad, han obligado a las autoridades atender por medio de pláticas de concientización y otras acciones algunos de los institutos educativos, e incluso si los padres lo deciden, podría reactivarse la conocida como “Operación Mochila” en Nogales, Sonora.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales compartió, actualmente se trabaja en el diseño de un programa que impactará directamente, en aquellas zonas en donde los estudiantes tengan una mayor incidencia o prevalencia hacia la violencia, ya que en algunos casos se ha detectado amenazas y agresiones que salen de la norma, aunque éstas mencionó han bajado, pero siguen existiendo.
Estamos diseñando o rediseñando otra vez y de nueva cuenta con la información que tenemos un programa que vaya e incide e impacte. Primero, como siempre lo he dicho, para resolver un problema hay que reconocerlo. Yo reconozco que tenemos que ir avanzando con la información real que tenemos, si no, nunca vamos a resolver el problema. Entonces estamos en una estrategia que ayer se está consumando para combatir eso y atender, porque eso se tiene que atender desde la parte intrínseca, de la familia, de las escuelas, etcétera, indicó el alcalde.
Sobre las peticiones por parte de padres de familia de que se tenga un mayor control al interior de los planteles, para detectar artículos ilegales o aquellos que permitan la amenaza entre los estudiantes, el munícipe mencionó existe la posibilidad si es a petición de los tutores de regresar el operativo de revisión de mochilas.
Completamente de acuerdo, porque puedan mejorar y prevenir el riesgo y todo eso, yo lo veo de acuerdo y si los padres de familia están de acuerdo, a mí no me queda más que apoyar esa iniciativa, mencionó.