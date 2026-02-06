Analizan reactivar “Operación Mochila” ante incidentes en escuelas de Nogales

...

El alcalde Juan Gim Nogales informó que, tras registrarse amenazas y agresiones en planteles educativos, se diseña una estrategia integral de prevención que incluiría mayor participación de las familias y, de ser solicitado por los padres, la revisión de mochilas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/02/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 04:27 PM.