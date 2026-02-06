Anuncian la Tercera Carrera Rosa Nogales 2026 en apoyo a la lucha contra el cáncer

Organizaciones civiles y sector médico iniciaron la planeación del evento deportivo que se realizará el 11 de octubre; lo recaudado será destinado a Reconstruyendo la Esperanza y a la Agrupación George Papanicolaou para fortalecer acciones de prevención y apoyo integral a pacientes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/02/2026 02:58 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 03:03 PM.