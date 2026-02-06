Anuncian la Tercera Carrera Rosa Nogales 2026 en apoyo a la lucha contra el cáncer

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el cáncer y fomentar la cultura de la prevención, se llevó a cabo la primera reunión informativa para la organización de la Tercera Carrera Rosa Nogales 2026, que será el 11 de octubre de 2026.
El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Agrupación George Papanicolaou, que preside Angélica Romero Duarte, quienes fungieron como anfitriones de este esfuerzo coordinado por el grupo Altruistamente Locos. Durante la sesión, se contó con la presencia del médico ginecólogo oncólogo Rogelio Robles, representante de la asociación Reconstruyendo la Esperanza, para delinear las metas de esta nueva edición.
Como parte de la unidad por una causa común, destacan en este 2026 el espíritu de colaboración, ya que lo recaudado en el evento deportivo será destinado a estas dos instituciones con mayor impacto social en la región: Reconstruyendo la Esperanza con su enfoque en el apoyo integral a pacientes y Agrupación George Papanicolaou de Nogales, reconocida por su labor en la detección oportuna y atención ciudadana.
La jornada no solo sirvió para asentar la logística técnica y de seguridad del evento, sino que también brindó un espacio para la fraternidad, ya que las y los asistentes aprovecharon la reunión para celebrar el cumpleaños del doctor Rogelio Robles, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso humano con la salud de las familias nogalenses.
Como organizadores, Carmina Ramírez, Jaime Castro, Plácido Quintero y Víctor Garay, con suma de la directora de Agrupación George Papanicolaou, Ana Carrillo, hicieron un llamado a la comunidad, a los clubes de corredores y comunidad ciclista, así como a las familias de ambos lados de la frontera para marcar sus calendarios con la Tercera Carrera Rosa el próximo 11 de octubre de 2026.
Se espera que esta edición supere la participación de años anteriores, al consolidar a Nogales como una ciudad solidaria y activa en la prevención del cáncer, un mal que aqueja a miles de familias en el mundo.