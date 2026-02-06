Aseguran tres armas largas en vehículo robado en Nogales

En operativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en coordinación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizan tres armas de fuego en vehículo robado en la frontera del norte de Sonora.
En patrullajes de vigilancia por la colonia Tapiros en Nogales se logró recuperar el miércoles 4 de febrero un vehículo Jeep, línea Gladiator con reporte de robo desde el 31 de enero de este año en Arizona.
Durante la inspección, localizaron tres armas largas con seis cargadores y más de 200 cartuchos de diferentes calibres, los cuales fueron asegurados con los protocolos de seguridad y puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Policías Estatales continúan reforzando la estrategia de seguridad en municipios del norte de Sonora, reiterando el llamado para reportar el delito a la línea de denuncia anónima 089 y 9-1-1 de emergencias.