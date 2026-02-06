Aseguran tres armas largas en vehículo robado en Nogales

Elementos de la PESP y la SSPC localizaron un Jeep Gladiator con reporte de robo en Arizona; en su interior hallaron armamento, cargadores y más de 200 cartuchos durante patrullajes en la colonia Tapiros

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 11:15 AM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 11:16 AM.