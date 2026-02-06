Ayuntamiento y Cecytes refuerzan alianza educativa con jornada de salud en Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes) y presidió el evento inaugural de la Jornada Comunitaria denominada “Cecytes Contigo”, que se lleva a cabo de manera coordinada en el plantel Dos de esta institución educativa.
Durante la ceremonia realizada en las instalaciones del Cecytes Dos, en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora, y con la presencia de la directora general de la institución, Blanca Aurelia Valenzuela, el presidente municipal destacó el compromiso del gobierno de la ciudad con el fortalecimiento del sector educativo.
Seguiremos siendo aliados de las y los docentes, de las autoridades educativas, de las madres y padres de familia y de las y los estudiantes, porque consideramos que la educación es la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, expresó.
Asimismo, exhortó a las y los estudiantes de los distintos niveles educativos a continuar preparándose académicamente para que en el futuro sean mujeres y hombres de bien que aporten de manera positiva a la comunidad.
Al tomar la palabra, el director del plantel Dos, José María Valderrain Galaviz, reconoció el respaldo que durante años ha brindado el alcalde en temas como el suministro de agua potable, la recolección de basura, la seguridad pública y diversas acciones que han beneficiado a la comunidad escolar.
Con este compromiso y con la realización de estas jornadas de salud preventiva en nuestra institución, se mejora el bienestar de estudiantes, docentes y padres de familia, por lo que estamos altamente agradecidos, señaló.
Al evento asistieron regidoras y regidores del Ayuntamiento, autoridades educativas, representantes sindicales y de la Sociedad de Padres de Familia, así como otros invitados.