Ayuntamiento de Nogales apoya retorno de migrante que vivió más de dos años en situación de calle

Luego de vivir dos años y medio en situación de calle y permanecer siete años lejos de su lugar de origen, con el apoyo del Ayuntamiento de Nogales, ayer Humberto Merodio García inició su regreso a la comunidad de Huerta Vieja, municipio de Eleodoro Castillo, en el estado de Guerrero.
Profesional de la agronomía, Humberto fue uno de los migrantes deportados por las autoridades de Estados Unidos, país donde vivió cerca de cinco años. Tras su llegada a Nogales, permaneció en las calles mientras sus familiares lo buscaban mediante publicaciones en redes sociales.
El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, y la regidora Dora Alicia Ruelas Armenta, presidenta de la Comisión de Salud en Cabildo, informaron que el joven de 34 años contará con todo el apoyo para que, junto a su hermana María del Refugio Merodio García, viaje en autobús a Hermosillo y posteriormente, con el respaldo de sus demás hermanos, pueda trasladarse vía aérea hasta Guerrero, donde el resto de su familia lo espera.
Ruelas Armenta explicó que fue a través del programa Pan, Café y Abrigo, impulsado por la Dirección de Bienestar Social y enfocado en la atención a personas en situación de calle, como se logró identificar que Humberto era buscado por sus familiares desde hace más de siete años. Añadió que posteriormente fue trasladado al hospital IMSS Bienestar, donde recibió atención especializada debido a la enfermedad que padece.
Durante este año se ha logrado apoyar a cinco personas para que puedan reencontrarse con sus familiares. Este caso debe ser un referente para que más personas, como Humberto, regresen a sus lugares de origen, expresó la regidora.
Ambos funcionarios coincidieron en que la difusión del caso a través de redes sociales permitió localizar a sus familiares, lo que representa un resultado positivo, al igual que otros casos en los que personas han logrado reunirse nuevamente con sus seres queridos tras largos periodos de separación.
Finalmente, Humberto Merodio García agradeció al presidente municipal y a las autoridades que participaron en su proceso de retorno, y los exhortó a continuar apoyando a quienes más lo necesitan.
Hay muchas personas en las calles que diariamente sufren las inclemencias del tiempo y el hambre. Por eso les pido que sigan trabajando para que puedan reencontrarse con sus familias, como muy pronto lo haré yo, expresó.