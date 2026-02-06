Ayuntamiento de Nogales apoya retorno de migrante que vivió más de dos años en situación de calle

...

Tras siete años lejos de su familia, Humberto Merodio García inició su regreso a Guerrero con apoyo del Ayuntamiento, luego de ser identificado a través del programa Pan, Café y Abrigo y localizado gracias a la difusión en redes sociales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 11:40 AM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 11:57 AM.