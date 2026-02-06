Ayuntamiento de Nogales dona predios para Centro de Salud Mental y CESI

El Ayuntamiento de Nogales aprobó la donación de dos predios municipales destinados a la implementación de programas federales de alto impacto social, enfocados en la salud mental y el cuidado infantil, acciones que permitirán ampliar la atención a sectores prioritarios de la población.
La síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia, informó que uno de los acuerdos aprobados corresponde a la donación de un predio para la instalación de un Centro de Salud Mental, un proyecto solicitado desde hace tiempo y que ahora podrá concretarse tras regularizar la situación legal del inmueble.
Tuvimos dos muy buenos acuerdos en Cabildo, ambos correspondientes a programas federales. Desde hace tiempo se había solicitado un Centro de Salud Mental; el predio ya está a nombre del Ayuntamiento y se realizó todo el papeleo necesario para que pudiera avanzar el proyecto. Ellos correrán con todos los gastos. Esto representa un gran logro para Nogales, ya que se trata de un programa del IMSS Bienestar, explicó.
El CESI es un programa impulsado por nuestra presidenta de la República. Se presentaron cuatro opciones de predios y, tras realizar estudios, se eligió la zona con mayor necesidad, que es Lomas de Anza, donde iniciará la construcción de este centro, puntualizó.