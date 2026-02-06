Ayuntamiento de Nogales dona predios para Centro de Salud Mental y CESI

El Cabildo aprobó la donación de dos terrenos municipales para la instalación de un Centro de Salud Mental del IMSS Bienestar y un Centro de Educación y Cuidado Infantil en Lomas de Anza, con el objetivo de fortalecer la atención a sectores prioritarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/02/2026 12:00 PM.
En Nogales y editada el 06/02/2026 12:04 PM.